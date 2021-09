Se billedserie Thomas Dambo bygger sine velkendte trolde i hele verden. Nu er han flyttet til Gadstrup, hvor han bygger et troldeværksted på et faldefærdigt landbrug. Foto: Kenn Thomsen

Thomas Trold bygger ny hule på en faldefærdig gård

Roskilde - 19. september 2021 kl. 08:58 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Et harlekinlignende mønster på facade af en gammel stald sender et signal om, at der foregår noget på den ellers temmelig faldefærdige gård.

Gården fra 1880'erne lige mellem Gadstrup Station og Erhvervsparken ligger forholdsvis anonymt bag nogle store træer ud til Salløvvej, men på gårdens bagside er der et leben af mennesker, der myrer rundt mellem bunker af sten, træ, og hvad der ligner byggeaffald.

De er ansat af kunstneren Thomas Dambo, der er kendt for sine kæmpestore trolde lavet af genbrugstræ. Nærmeste eksempel er Runde Rie ved Lynghøjsøerne.

Vil selv flytte ind Han købte gården i april og er nu ved at bygge et 300 kvadratmeter stort troldeværksted i stalden. På længere sigt skal resten af gården også sættes i stand, ligesom han selv vil flytte fra Nørrebro og ind på gården sammen med sin kone.

Senest til nytår skal den renoverede lade stå klar til indflytning, for der er Thomas Dambo opsagt fra sit nuværende 1000 kvadratmeter store værksted og lager i Nordhavnen for at gøre plads til ny infrastruktur. Han ved ikke helt, om han bliver smidt ud til nytår, men flytningen er sat i værk.

- Min karriere kører på så fulde gardiner, så jeg kan ikke bare vente og se, hvad der sker, siger Thomas Dambo.

Den travle troldemand har brug for meget plads, for ud over at han bygger skulpturer, skal der være plads til eksperimenter og ikke mindst opmagasinering af de mange genbrugsmaterialer, han skraber sammen alle vide vegne.

Mange jern i ilden - Mine skulpturer er så store, så hvis jeg bygger én af mine trolde inde i København, kan vi ikke komme rundt, siger kunstneren, der altid bygger hovedet og typisk også hænder og fødder til sine trolde på værkstedet.

Den gamle stald skifter mildest talt ham, når den bliver omdannet til troldeværksted. Facaden er skilte fra indhegningen af det københavnske metrobyggeri. Foto: Kenn Thomsen

42-årige Thomas Dambo taler som et vandfald og har hele tiden noget, han skal have fra hånden, men selvom han har vanvittig travlt, er han glad og imødekommende, uden det virker det virker påtaget.

Han lægger dog ikke skjul på, at han har lige lovlig mange jern i ilden for tiden med flytning, byggeri og nogle troldeprojekter, han står og skal gøre færdig.

I næste uge tager han med sin kone til Ohio for at bygge tre trolde, som bliver nummer 83, 84 og 85 i rækken. Han har lavet 25 i Danmark, men har også opført trolde og andre genbrugsprojekter så forskellige steder som Korea, Chile, Belgien og Kina. Til at hjælpe sig har han 15 ansatte i Danmark og flere freelancere i udlandet.

Et kig i troldmandens værksted Onsdag den 22. september inviterer Thomas Dambo naboer og andre til »Plantekaffe« på Salløvvej 3-5, så folk kan se, hvad der sker.

Hvis man skulle have lyst til at give en indflyttergave, beder han om træer og planter, som kan blive plantet på dagen. Der er åbent klokken 17.

Et kig i troldmandens værksted Onsdag den 22. september inviterer Thomas Dambo naboer og andre til »Plantekaffe« på Salløvvej 3-5, så folk kan se, hvad der sker.

Hvis man skulle have lyst til at give en indflyttergave, beder han om træer og planter, som kan blive plantet på dagen. Der er åbent klokken 17.

Thomas Dambo finder og får doneret genbrugsmaterialer fra mange steder. Hvis man ligger inde med noget, er han interesseret, men efter forudgående aftale. Han kan findes og kontaktes på sociale medier.

Dels fordi den ligger lige op ad stationen, så det er nemt at komme til fra København for både medarbejdere og de mange, der kommer på besøg fra ind- og udland.

Men ikke mindst fordi det også ligger på landet, hvor Thomas Dambo med gården har købt 22 hektar. Størstedelen er lige nu landbrug, men han vil hellere have skov.

- Jeg vil gerne lave hele grunden om til vild natur igen, siger genbrugskunsteren, der lige nu har naturområde på omkring en fjerdedel af sin grund.

Han har også tanker i retning af at lave et sted, hvor man kan komme og lære om genbrug, måske også en slags byttemarked for materialer. Alt det er dog på idéplan indtil videre.

- Vi må se, hvad det bliver til. Der skal nok komme et eller andet skørt! siger Thomas Dambo.

Vil gemme alting Lige nu handler det om at komme i mål med bygge- og flyttekaoset. Det inkluderer også, at den genbrugsglade kunstner bliver nødt til at skille sig af med nogle gamle materialer.

- Det skærer i mit hjerte altid, siger Thomas Dambo og kigger ømt på en bunke træ på gårdspladsen, inden det bliver kørt væk af en lastbil.

Træet er mørnet og kan ikke bruges til noget, men han finder altid et beslag, han får lyst til at gemme.

- Jeg har lyst til at gemme alting, men på fem år har jeg jo samlet 1000 kvadratmeter i København, siger Thomas Dambo, der i den grad også efterlever genbrugstanken i renoveringen af gården.

Den spraglede facade er såmænd bygget af en masse informations- og reklameskilte, der har hængt på indhegningen af det københavnske metrobyggeri. De er lavet af aluminium med et lag plast i midten og er derfor svære at genanvende, men fungerer udmærket som kulørt facade til et troldeværksted.

