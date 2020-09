Testcenter på sygehuset flytter indenfor

I sidste uge flyttede testcenteret på Dyrskuepladsen i Roskilde ud på Flyvestation Skalstrup, så testen henover vinteren kan foregå indendøre i stedet for i uopvarmede telte. Nu sker den samme øvelse så for testcenteret på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, der nedlægges fra torsdag den 1. oktober.

- Vi er glade for, at vi nu har skabt en langtidsholdbar løsning på vores testbehov henover vinteren. Det er vigtigt, at arbejdsforholdene er i orden for de mange medarbejdere, og at der er gode rammer for dem, som skal testes, siger testansvarlig vicedirektør i Region Sjælland, Charlotte Bøll Larsen.