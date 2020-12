Se billedserie Der er kø til Falcks nye testcenter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter ved åbningen onsdag formiddag, men endnu med en forholdsvis kort ventetid på tre kvarter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Testcenter får mild start med tre kvarters ventetid

Roskilde - 16. december 2020 kl. 11:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

I tre kvarter har Stine Eisen fra Roskilde stået i kø, før hun onsdag formiddag får stukket en vatpind i næsen på Falcks nyåbnede testcenter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Et kvarter senere kan hun gå derfra med negativt svar på sin coronatest.

Det er billigt sluppet i forhold til andre hurtigtestcentre.

- Jeg forventer, der kommer mere run på, siger Jakob Wohlgemuth, Falcks regionsdirektør på Sjælland.

Først onsdag morgen kunne man læse på Falcks hjemmeside, hvornår det nye hurtigtestcenter i Roskilde åbnede.

- Vi fik først adgang i går og har stablet det hele på benene i aftes og i nat, siger Falck-direktøren.

Tre ud af fem testpladser er blevet åbnet til at starte med. Lige nu bliver der testet omkring 100 i timen, men når alle fem pladser er åbnet, og det nyansatte personale er kommet ind i rutinen, forventer Jakob Wohlgemuth 2-300 tests i timen.

Godt som supplement Der er rigeligt brug for det nye testcenter, for på regionens testcenter i Roskilde skal man nu næsten frem til nytår for at få en tid.

Pålideligheden af Falcks hurtigtests er omdiskuteret, men Jakob Wohlgemuth peger på, at andelen af positive tests på tre procent ligger tæt på PCR-testen.

- Det handler om at få smittekæderne brudt, og der er denne her test et meget godt supplement, fordi man kan få hurtigt svar. Mange af dem, der bliver testet positive med denne her test har været uden symptomer, og det er nogle af dem, der er de farligste, siger Falck-direktøren.

Bedre end ingenting Stine Eisen ved ikke helt, hvordan hun skal forholde sig til testsikkerheden, men »den må være bedre end ingenting«.

Stine Eisen får taget en test - med negativt svar.

Hurtigtesten bliver taget i næsen og varer

længere tid end halstesten.



Hun får taget testen på grund af mild snue og hoste, men er på forhånd næsten sikker på ikke at have corona. Både fordi hendes datter har samme symptomer og har fået negativt svar, og fordi hun som bloddonor har fået målt antistoffer og mener, hun må have været syg med covid-19 tilbage i marts.

- Jeg er nærmest aldrig syg, men det var jeg der, og jeg manglede både lugtesans og smagssans, siger Stine Eisen.