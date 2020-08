Test af badesteder: Udsigt og en top fire

Vandet er mere klart og virker lunere her end vandet på Klinten. Måske er det solens varmeste solstråler, for ved den seneste måling er vandet i Vigen 19 grader.

At svømme rundt ved Vigen Strandpark er et smukt syn med udsigt til både Roskilde by, domkirken og Parcelgårdens gyldne marker. Det ligner et postkort, når man kigger rundt.