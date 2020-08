Roskilde Kommune har otte badevandsstationer, hvor de fra 1. juni til 1. september måler badevandskvaliteten og temperaturer hver 14. dag. Lyngager Sø har overholdt kravene sommeren igennem. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Test af badesteder: Dybt vand og tømmerflåde

I Lyngager Sø er vandet mere blåt end grønt, som det er i Himmelsøen. Her er også langt færre badegæster og ingen høj musik fra medbragte anlæg.

Gruset knitrer under mig, da jeg cykler videre rundt om søen. Området er naturskønt og gult af blomster. Jeg når søens større sandbred og opdager, at musikken også er nået til Lynghøjsøerne.

Musikken kommer fra en lille ungdomsfest, der drikker Breezers rundt om et bord. Et andet selskab laver bål, og et tredje spiller bold. Ellers er der stort set tomt i sandet.