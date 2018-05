Se billedserie De studerende fra RUC var rundt på Stændertorvet for at spørge folk, hvad de syntes om deres bud på terrorsikring. Foto: Lars Ahn Pedersen

Terrorsikring blev testet på torvet

Roskilde - 05. maj 2018 kl. 10:55 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan man lave terrorsikring, uden at det hele tiden minder folk om, at de kan blive udsat for terror? Det er den udfordring, som det lokale innovationslaboratorium CORO har kastet sig over i samarbejde med blandt andre Rockwool, Roskilde Festival, Roskilde Kommune, RUC og DTU.

Fredag var en gruppe studerende fra RUC på Stændertorvet for at afprøve deres prototype og høre folks mening om deres løsning.

Dagen var heller ikke tilfældig valgt, for der var mange mennesker på gaden på grund af det gode vejr og musikfestivalen Roskilde Unplugged, hvis program kan læses på siden af prototypen.

- Vi har tænkt rigtig meget over funktionalitet. Man opholder sig mest på torvet, når solen skinner, så det var vigtigt, at der var siddepladser. Da vi indledte samarbejdet med Roskilde Unplugged, kom vi på at male programmet på siderne, og det er der allerede mange, som har rost, fortæller en af de studerende, Sofie Kirkegaard Jansen, efter at prototypen kun har stået på Stændertorvet i en time.

Prototypen er lidt usædvanlig, idet den ikke er af beton, men i stedet er lavet ud af Rockwool.

- Den er belagt med en gummibelægning og vejer 200 kilo, hvilket gør den lettere at transportere. Men når den er på stedet, fyldes der vand på, og så vil den veje et ton, siger en anden af de studerende, Theis Vesterløkke.

De studerende vil ud fra den feedback, de hentede på Stændertorvet fredag, gå tilbage til tegnebrættet og lave en version 2.0, der skal testes på årets Roskilde Festival.

- Vi kan se, at der er flere, som bruger den som cykelstativ, og det er ikke hensigten. Så vi skal have fundet ud af, hvad det er, der gør, at folk tror, de kan stille deres cykel op ad den, siger Theis Vesterløkke.

