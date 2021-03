Lisbeth Larsen fra Jyllinge har et efterhånden langt forhold til det vestafrikanske land Burkina Faso. Senest har hun med midler fra den danske stat fået sat gang i økonomien for 18 mødre og unge i den nordlige del af landet, som hærges af terrorrister. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Terrorristerne vil et, men Lisbeth fra Jyllinge vil noget helt andet i Afrika

Det har Lisbeth Larsen fra Jyllinge en helt klokkeklar ide om. I byerne Dori og Gorom-Gorum i det nordvestlige hjørne af det vestafrikanske land Burkina Faso strækker pengene direkte til at hjælpe 18 mennesker i gang med at stå på egne ben og blive økonomisk selvstændige.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her