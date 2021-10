Det er langt fra let at få en teoriprøve i Roskilde i øjeblikket. Foto: Jan Jensen

Teoriprøven er sværere at få end bestå: Stor frustration på køreskole

Roskilde - 21. oktober 2021 kl. 12:36 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Ejer af Juuls Køreskole, Michael Christensen, er en frustreret mand, for han mangler både teori- og køreprøver til skolens mange elever.

Det er overgangen fra, at politiet stod for prøverne til, at det fra den 1. oktober blev Færdselsstyrelsens opgave at sikre nok teori- og køreprøver til de mange, som gerne vil have det vigtige kort.

- Vi har dage, hvor der er ingen prøver at få. Det gør jo ikke puklen mindre. Det bidrager bare til det kaos, det er at få en teori eller køreprøve, siger Michael Christensen.

Meget kort varsel

Onsdag i denne uge skete der så noget. Færdselsstyrelsen fik lagt prøver ud - til i morgen.

- Skal jeg være positiv, så er det jo bedre end ingenting, men det er reelt kun meget få, som kan bruge et så kort varsel til noget som helst. Normalt er en teoriprøve noget, vi varsler for vores elever med tre ugers varsel. Så har de mulighed for at blive helt skarpe inden prøven, siger Michael Christensen.

Også antallet af køreprøver kniber det gevaldigt med. Det skyldes ifølge Michael Christensen, at de mange civile motorsagkyndige - som er flyttet med over i Færdselsstyrelsen - er blevet bedt om at afvikle ferie og afspadsering inden den 1. oktober. Det giver store problemer for de mange, som skal have et kørekort for at have et job.

- Jeg taler næsten dagligt med håndværksmestre, som håber på, at deres lærlinge snart får et kort, så de kan blive mere værd for virksomheden. Værst er det for dem, som skal generhverve kørekort, for de har en bagkant for, hvornår deres kort ikke længere er gyldigt. Jeg har nok 10-20 af dem, som skal have klaret både teori- og køreprøve inden nytår, ellers mister de deres job. Som det er nu, har jeg svært ved at se, at de skal kunne nå det, siger Michael Christensen.

Leder efter lokaler

DAGBLADET ville gerne have talt med Færdselsstyrelsen om problemerne, men det har kun været muligt at tale til baggrund, hvor det blev oplyst, at der kan gå et til to år, før teoriprøve-puklen er arbejdet af. Der skulle være rundt regnet 20.000, der venter på en teoriprøve i hele landet, og med de nuværende prøvemængder barberes der 200 person af den pukkel om ugen.

Færdselsstyrelsen leder efter en ny lokalitet til at huse teoriprøverne, men har indtil videre en aftale med politiet om, at de kan fortsætte med at afholde teoriprøverne i det sædvanlige lokale på politigården.

Hidtil har folk i Roskilde også skullet hen på politigården for at begynde deres køreprøver, men det kan også slutte nu, hvor prøverne ikke længere foretages af politiet.

Færdselsstyrelsen oplyser, at der ikke er taget stilling til, hvor køreprøver i fremtiden skal foregå fra i Roskilde, men at de derfor indtil videre stadig har udgangspunkt fra politigården.