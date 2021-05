Tennis på Stændertorvet

Roskilde Tennis Klub sætter en tennisbane op på Stændertorvet på lørdag 8. maj fra klokken 13 til klokken 15. Her har man mulighed for at prøve sporten i klubbens uofficielle bymesterskab. Det for sjov og for at alle kan have muligheden for at prøve at svinge en ketsjer.