Telemast bliver alligevel en sag for politikerne

Den måske kommende telemast mellem Kirkerup og Gundsølille ender alligevel med at blive behandlet politisk. Det oplyser formanden for plan- og teknikudvalget Jens Børsting (S) til DAGBLADET Roskilde.

- Det var ikke helt rigtig det, som stod i artiklen. Enhver sag kan altid blive taget op af en politiker. Vi behøver ikke at vente på, om forvaltningen synes, at sagen er så speciel, at de ikke kan klare den under den udelegering, som de har fået, siger Jens Børsting.