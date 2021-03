Yon er en af de mange elever på Roskilde Tekniske Skole, som i 2020 tog på studieophold i udlandet. Han var fire uger i praktikophold i Skotland, hvilket var en kæmpe oplevelse. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Teknisk skole er kommet i fint selskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teknisk skole er kommet i fint selskab

Roskilde - 05. marts 2021 kl. 14:41 Kontakt redaktionen

Hvert år krydser studerende fra mange forskellige slags uddannelsesinstitutioner grænserne i Europa for at gennemføre en del af deres uddannelse i et andet land.

Læs også: Verden åbner sig i Læderstræde

På Roskilde Tekniske Skole tager mange elever ud for at opleve verden og deres uddannelse på den måde. Og de muligheder er nu blevet endnu bedre, da Roskilde Tekniske Skole netop er blevet akkrediteret EU's uddannelsesprogram, Erasmus+.

Endnu bedre muligheder Roskilde Tekniske Skole sender årligt omkring 120 elever ud på kortere Erasmus ophold på to til fire uger, 15 elever på ErasmusPRO, der er minimum tre måneder, samt sender 10 lærere afsted på det såkaldte Jobshadowing.

Nu bliver mulighederne for at komme på uddannelse i udlandet blot endnu bedre og det glæder Pernille Bjerre, som er ansat på Roskilde Tekniske Skole som international koordinator.

- Det betyder, at vi frem til 2027 er sikre på, at vi er en del af Erasmus+, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for. Vi får denne akkreditering, fordi vi har et klart mål for, hvad vi vil med vores internationale arbejde, nemlig at internationalisering er en integreret del af undervisningen og dagligdagen på skolen. Akkrediteringen giver den fornødne ro i forhold til, at vi kan få det aspekt ud at leve blandt alle elever og ansatte, fortæller hun.

Fire uger i Skotland En af de elever, der har været i udlandet er Yon, der uddanner sig til greenkeeper. Han tog afsted på et fire ugers ophold i Skotland i 2020.

- Jeg var en del af teamet i en golfklub, hvor jeg fik set nogle andre måder at udføre arbejdet på i nogle helt andre omgivelser. Det var en kæmpe stor oplevelse, og det har udviklet mig meget, både fagligt og personligt, fortæller Yon.

I dag er han hjemme igen og har læreplads hos Ledreborg Palace Golf Club.

Styrker eleverne Med akkrediteringen er der altså endnu flere muligheder for at tage en del af uddannelsen i udlandet, hvilket også er noget, som Roskilde Tekniske Skole har prioriteret indsatsen omkring.

- Vi tror på, at det styrker elevernes kompetencer i en globaliseret verden. Et arbejdsfælleskab i et andet land giver langt mere såvel social som faglig indsigt end en ferierejse. Disse indsigter tager eleverne med hjem og deler med de andre elever og undervisere. Det er med til at berige vores undervisning og danner og styrker de unges udvikling. Derudover kan vi se, at mange unge gerne vil rejse i forbindelse med deres uddannelse. Ved at prioritere området tror vi på, at vi bliver en mere attraktiv erhvervsskole for unge med lyst til at opleve verden, siger Connie U. Krukow, vicedirektør på skolen.

relaterede artikler

Elever på to kæmpe-skoler får lyskryds i år 13. januar 2021 kl. 15:45