Send til din ven. X Artiklen: Teknisk Skole byder indenfor via mobilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teknisk Skole byder indenfor via mobilen

Roskilde - 17. januar 2021 kl. 11:10 Kontakt redaktionen

Roskilde Tekniske Skole og HTX Roskilde afholder virtuelt åbent hus lørdag 23. januar klokken 10 til 14. Her kan man med mobil, tablet eller mus i hånden få både liveoplevelser, svar på sine spørgsmål og gå på opdagelse i skolens miljø, værksteder og faciliteter.

Der er etableret et helt nyt virtuelt univers, som på nær duften fra værksteder, laboratorier, blomster og stalde giver mulighed for at få alt det, som man normalt kan møde ved åbent hus. Man kan chatte med vejledere og møde elever som fortæller om deres uddannelse. Man kan frit bevæge sig rundt i 360 graders universet og gå på opdagelse.

Det virtuelle univers har den fordel, at man kan bruge den tid, man har behov for og fx kan gense nogle af de mange elevfortællinger i form af videoer, som handler om uddannelserne, undervisningen, kammeratskabet og om hvordan det er at gå på skolen. Man kan stille spørgsmål og få svar om valg af ungdomsuddannelse uanset om det drejer sig om en af de mange erhvervsuddannelser, hvoraf flere kan tages som eux, den erhvervsfaglige studentereksamen eller om interessen handler om htx-gymnasiet.

Programmet byder på live velkomst med en introduktion til uddannelserne samt til det virtuelle univers, som man så kan gå på opdagelse i. Ud over muligheden for at live chatte og få svar på spørgsmål, vil der være mulighed for at booke tid til en personlig vejledningssamtale.

Man kan allerede nu tilmelde sig på www.rts.dk og få tilsendt information, en påmindelse og link til begivenheden.