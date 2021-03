Teknik-formand om Østervang:- Det skal være indbydende

Jens Børsting (S) er formand for Plan- og Teknikudvalget, der skal stå for den fysiske udformning af det nye torv:

- En helt afgørende forandring vil være at flytte områdets butikker ud langs Østre Ringvej i bygninger med flere etager, så der bygges boliger oven på forretningerne. På den måde kan vi skabe en 'lydmur' ud til den stærkt befærdede vej, og kunderne skal så kunne holde på underjordiske p-pladser.

- På den måde kan vi skabe et helt nyt roligt og åbent torv, hvor man har lyst til at opholde sig.

- Et kommende plejecenter vil også blive en del af by­ centret omkring det nye torv, og vi vil få et indbydende område, hvor man får lyst til at opholde sig, mener Jens Børsting.