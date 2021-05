Tegningen til et stort hold - FCR kom alt for sent i gang

Se billedserie Kampen igennem var de to FCR-angribere Valdemar Schousboe og Magnus Krogh en evig kilde til uro i Slagelses forsvar.

Roskilde - 29. maj 2021

FC Roskilde har tegningen til et stort hold i fremtiden, hvis klubben ellers kan holde på de mange gode unge spillere, der nu har fundet sammen i en velspillende enhed.

Beviset kom i sæsonens sidste hjemmekamp mod Slagelse, der fredag aften blev besejret med hele 3-0 i en kamp, hvor hjemmeholdet dominerede og i lange perioder viste flydende, sammenhængende spil i den helt fortjente sejr.

Desværre kommer de gode resultater og holdets fine spil nok for sent til at kunne sikre holdet en fremtid i fodboldens tredjebedste række, så det ser lige nu ud til, at FCR næste sæson skal spille i den nye 3. division. Men det afgøres først i sidste runde på Grundlovsdag 5. juni.

De op mod 500 tilskuere i Rådmandshaven kunne gå tilfredse hjem med en forvisning om, at klubben har en fornuftig fremtid for sig efter en af holdets bedste kampe i denne sæson.

Samtidig er der også voksende opbakning fra flere lokale sponsorer, efter at en flok erhvervsfolk fra Roskilde i starten af 2021 overtog klubben. Det nye solide ejerskab har også styrket grundlaget for klubben, kunne man tydeligt mærke denne aften, hvor sponsor-loungen var helt fyldt med 80 tilhængere.

Godt spil

Sportschef Anders Theil var allerede i sit oplæg til kampen inde på, at det nu var sidste udkald for den spinkle chance om at udnytte chancen for at komme i den nye 2. division, og den skulle bruges fuldt ud.

Træner Michael Jørgensen havde også fået spillerne sat udmærket op, så de kom ud og dominerede med godt spil fra kampens start. Men trods flere gode angreb, lykkedes det ikke at skabe rigtigt store chancer.

Efterhånden kom Slagelse bedre ind i kampen, og gæsterne producerede faktisk det først store tilbud i kampen kort før pausen, da et en forkølet afslutning blev til en farlig aflevering, hvor det sidste skud dog endte på stolpen. Men heldigvis slap målmand Frederik Vang og hele FCR-forsvaret med skrækken.

I stedet leverede hjemmeholdet kort før pausen kampens hidtil bedste angreb, da Magnus Krogh tryllede ved baglinjen i venstre side og fik bolden ind til Valdemar Schousboe, der elegant fik sendt den i mål.

FCR kunne ikke have drømt om et bedre tidspunkt til at score, så man kunne gå i omklædningsrummet med positive vibrationer, mens gæsterne havde fået noget alvorligt at tænke på.

Skrap indskiftning

I pausen kom den unge Casper Neerborg på banen for Roskilde i stedet for Friday, der flere gange havde været på kant med dommerne og lænede sig op af en udvisning. Det var en genial indskiftning, for han scorede ret hurtigt to mål og afgjorde kampen.

10 minutter inde i 2. halvleg fik han bugseret bolden i nettet, efter at Valdemar Schousboe havde headet på tværs foran Slagelse målet, og lidt senere stod han for kampens flotteste scoring.

Efter et hjørne lagde Magnus Krogh et godt indlæg ind foran Slagelses mål, hvor Neerborg kom løbende i fuld fart og elegang snittede bolden over i det lange hjørne.

I den sidste halve time holdt Roskilde bolden kørende og undgik at gøre kampen alt for spændende. Men det skyldtes også et par store redninger af Frederik Vang, der hindrede Slagelse i at reducere på oplagte tilbud.

God indsats af mange

Mange af Roskildes spillere leverede en god indsats i den flotte sejr.

I angrebet lagde man selvfølgelig mærke til den dobbelte målscorer Casper Neerborg, men også Magnus Krogh samt Valdemar Schousboe var med i målene og i flere af de store chancer.

På midtbanen var den erfarne Philip Rasmussen god til at fordele spillet og holde lidt på bolden, når det var nødvendigt.

I forsvaret leverede alle en godkendt indsats med angører Andreas Hermansen og den genfundne stortalent Andreas Chabert som en stærk og spillende midterakse, der ikke bare smed bolden væk.

I målet leverede Frederik Vang en række gode redninger, som hindrede Slagelse i overhovedet at score, hvilket de faktisk gode kunne have fortjent med deres tilbud undervejs.

