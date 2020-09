Overfaldet på Jonas Drewsen fandt sted i hans hjem i Stoustrædet i Gundsømagle, hvor gerningsmændene trængte ind og stak ham med kniv i benene, kroppen og i halsen. Foto: Kim Rasmussen

Teenagere sigtet for knivdrab

Roskilde - 24. september 2020 kl. 13:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er to teenagere, som er anholdt i sagen om drabet på Jonas Drewsen.

De blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag klokken 13. Begge 17 år, og begge er sigtet for at have begået drabet, der fandt sted i Gundsømagle for en uge siden, i forening med den 25-årige mand fra Slagelse, som allerede i lørdags blev varetægtsfængslet i samme sag.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Kun sigtelsen kom frem, inden dørene blev lukket, og den lyder - lige som for den 25-åriges - på, at de tre i forening dræbte Jonas Drewsen med adskillige knivstik på benene, kroppen og i halsen. Begge de 17-årige nægter sig skyldige.

De to blev anholdt med to minutters mellemrum ved 17.30-tiden onsdag aften, og selv om politiet efterfølgende gjorde det klart, at man nu har fat i alle de involverede og ikke forventer at foretage flere anholdelser i sagen, begærede specialanklager Anja Liin dørlukning.

- Vi er på et meget tidligt stadie i efterforskningen, og indtil nu har ingen af de anholdte ønsket at afgive forklaring, så der udestår stadig et stort efterforskningsarbejde i forhold til motiv og hvem, der egentlig har anstiftet det. Det skal politiet have tid til at finde ud af, begrundede anklager Anja Liin begæringen om dørlukning.

Den blev støttet af begge de sigtedes beskikkede forsvarere, hvorpå retspræsident Jørgen Lougart, der var grundlovsforhørets dommer, besluttede at imødekomme begæringen.

