Foreningen KultØst er kendt for at arrangere udendørs koncerter i Trekroner, men får nu også en teaterskole for børn på programmet. Foto: Jens Wollesen

Teaterskole for børn åbner i Trekroner

Mandag den 23. august begynder et nyt teaterhold for 5. til 9. klassetrin med den professionelle skuespiller, scenekunstner og forfatter, Line Østergaard, som underviser.

Holdet skal arbejde med forskellige dramaøvelser og -teknikker - og sang for dem, der vil. Målet er, at alle deltagere udvikler sig personligt, og at de afslutter sæsonen med en lille forestilling.

- De unge mennesker vil på egen krop mærke nødvendigheden af at samarbejde, tage ansvar og løfte i samlet flok. Det er en fantastisk mulighed for at afprøve præsentationsteknikker og kunsten i at stille sig op foran andre. Og samtidigt få rig mulighed for at udtrykke sig kreativt og bruge sin fantasi i sammenspil med fysisk udfoldelse. Og så er teater jo bare skidesjovt! siger Line Østergaard.