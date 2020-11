Teater på balancebrættet

Teateret Don Gnu sætter alt på et stort balancebræt når forestillingen Human In Balance bliver vist i Lynghøj Teatersal på fredag 6. november klokken 19.30. Forestillingen sætter fokus på, at vi som mennesker skal genfinde balancen, men uden at give slip på bevægelsen og de skæve og overraskende stunts.