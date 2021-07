Se billedserie Lørdag morgen blev der sat gang i Team Glade Børns cykelrute ved Roskilde Kloster. Foto: Lasse Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Team Glade Børn rullede af sted på Danmarkstur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Team Glade Børn rullede af sted på Danmarkstur

Roskilde - 17. juli 2021 kl. 12:07 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Morgensolen bagte, og græsplænen ved Roskilde Kloster var fugtig af duggen, da Team Glade Børn tidligt lørdag tog hul på årets 999 kilometer lange cykeltur fra Roskilde bymidte. Omkring 30 ryttere stillede til start på ruten, som på første dag bringer feltet til Nyborg, inden der over de næste seks dage cykles omkring Middelfart, Aabenraa, Rømø, Brande og Aarhus - for til sidst at lande i Roskilde igen.

- På grund af coronaen har vi valgt at blive i Danmark, for vi vil ikke risikere at strande med et hold et eller andet sted, hvor vi kommer i karantæne. Sidste år holdt vi beslutningen hen rigtig længe, fordi vi troede på, at det godt kunne lade sig gøre, men det kunne det så ikke. Og så startede vi simpelthen med at sige i år, at vi laver en Danmarkstur, siger teamchef Evan Lynnerup om årets løb.

Det er desuden første gang, at Evan Lynnerup står alene i spidsen for løbet, da han med årets udgave af turen helt har overtaget taktstokken fra holdstifter Stiig Broby.

Stiig Broby var dog til stede for at give talen, der sendte Team Glade Børn af sted, og her blev især sammenholdet og det sociale samvær på holdet fremhævet. Samtidig blev der lagt vægt på den hjælp, løbet kaster af sig, hvor alle sponsorkronerne bruges til at støtte skyggebørn.

Løbet i år er det 10. af sin slags. Foto: Lasse Petersen

Ud i de danske kroge Tidligere har Team Glade Børn kørt til udenlandske destinationer som Paris, Bolzano, Alsace og Prag, og det var da også oprindeligt tanken, at Paris igen skulle have været målet, men det bliver nu først til næste sommer.

En tur ud blandt de danske egne er skam heller ikke til at kimse af, fortæller teamchefen.

- Vi havde en fantastisk Danmarkstur sidste år, hvor vi godt nok kun kørte fire dage. Men de folk, vi har til at lave ruter, er rigtig gode til at komme rundt i nogle kroge, hvor vi ellers normalt ikke kommer, så det er det samme, der kommer til at ske nu her, siger Evan Lynnerup.

Team Glade Børn har tidligere trillet ud fra BC Catering på Langebjerg, men i år gik starten altså i midten af Roskilde. Foto: Lasse Petersen

Højt humør Løbet er i år samtidig det 10. af sin slags. Jubilæet fejres internt på holdet, når feltet har nået Aarhus og nyder aftenen der, ligesom tidligere deltagere er inviteret til komsammen ved løbets afslutning fredag eftermiddag i Roskilde.

For teamchef Evan Lynnerup, der nu sidder i en servicebil klar til at assistere rytterne undervejs, er det en lidt anderledes måde at være med på. Men der var absolut stadig højt humør at spore, da løbet blev sat i gang lørdag.

- Det, der ærgrer mig lidt, er, at jeg ikke kommer ud at cykle, som jeg plejer at gøre. Men jeg kan godt lide at organisere sådan nogle ting, og det er jo en sæk lopper at have med at gøre. De har jo en mening alle sammen om, hvordan tingene skal være, lød det med et grin om feltet af cykelryttere klædt i orange.

relaterede artikler

»Aflyst« europatour gav donationer til udsatte børn 10. september 2020 kl. 06:57

Rørende afslutning på Team Glade Børns tur 14. juli 2020 kl. 21:16