Jette Aagaard Andersen får lige et øjeblik i den hyggelige gårdhave bag Te Salonen i Ringstedgade. Hun har solgt caféen per 15. september for at få mere tid til familien. Foto: Britt Nielsen

Te Salonen skifter ejer

Roskilde - 05. september 2019 kl. 13:04 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Jette Aagaard Andersen ser tilbage på de godt to et halvt år, der er gået, siden hun åbnede Te Salonen i Ringstedgade, er hun glad for at have fået lov til at leve sin drøm ud.

- Jeg har fået ros hver dag. Kunderne siger, gud, hvor er det hyggeligt og roser kagerne og maden, fortæller Jette Aagaard Andersen, som alligevel har valgt at sælge Te Salonen til Tina Bynk per 15. september.

På de to et halvt år er Te Salonen blevet et etableret sted, og caféen har et kæmpe kundegrundlag med mange stamkunder.

- Selv om der er konditori i nærheden og andre muligheder, har den vist, at der er plads til den, siger Jette Aagaard Andersen, som glæder sig over, at den nye ejer vil køre salonen videre i stort set samme stil.

- Hun er selv tedrikker og har også haft en drøm om have en café lige som mig, siger Jette Aagaard Andersen, som ikke ved, hvad hun skal nu.

- Det er hårdt arbejde at have en cafe. Jeg ville elske at blive her til, jeg blev pensionist, men det kan min krop ikke holde til, siger Jette Aagaard Andersen og fortæller, at hun også har tænkt på sine børn.

Hun har en dreng på 11 år og en pige på 14 år, som hun gerne vil se noget mere.

- Men det bliver vemodigt at stoppe. Der går nok et stykke tid, inden jeg går forbi, siger Jette Aagaard Andersen med et lille smil.