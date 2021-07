Det var uden for Rema 1000 på hjørnet af Køgevej og Roskildevænget, en kvinde i fredags kom i kløerne på et par tricktyve. Foto: Kim Rasmussen

Taxijagt var tricktyveri

Roskilde - 19. juli 2021 kl. 12:34 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Da en 72-årig kvinde fra Roskilde var ude at handle lørdag, opdagede hun, at hendes dankort, som hun opbevarede bag coveret på sin mobiltelefon, var væk - og at hun efter alt at dømme havde været udsat for et tricktyveri dagen forinden.

Fredag eftermiddag havde hun nemlig været i Rema 1000 i Roskildevænget, hvor hun lagde mærke til to mænd, som stod tæt bag hende lige bag hende i køen ved kassen. Hun betalte for sine varer og gik ud af forretningen, og da hun havde sat sig ind i sin bil, kom de to mænd hen til hende og viftede med en halvtredser, mens de sagde »Taxi! Taxi!« og stak hende sedlen ind gennem bilens åbne siderude.

Først troede kvinden, da de to fremmede ville have hjælp til at finde en taxi, men efterhånden gik det op for hende, at de tilsyneladende ville have hende til at køre dem et sted hen. Det afviste hun. I stedet meldte en anden ældre kvinde sig frivilligt til at køre duoen til stationen.

Længere var historien ikke om fredagen - men om lørdagen gik det altså op for den 72-årige kvinde, at de to fremmede formentlig ikke havde været særligt interesserede i at få et lift, men var langt mere interesserede i at komme tæt på hende - og at de vitterlig var kommet så tæt, at de kunne snuppe hendes dankort - og at de havde været så fingerfærdige, at de havde gjort det, uden at hun havde lagt mærke til det.

Da hun opdagede tyveriet, havde dankortet været brugt til at hæve i alt 20.120 kroner.

Om den anden kvinde, der endte med at give de to mistænkte tricktyve et lift, også blev bestjålet, ved politiet ikke noget om.

Over for politiet har den 72-årige kvinde beskrevet de to formodede gerningsmænd som almindeligt byggede mænd med brun hud og sort hår. Begge var iført skjorte og mundbind.

