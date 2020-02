Retten i Roskilde lod sig ikke overbevise af forklaringen fra den rutinerede chauffør, som blandt andet mente, at der var masser af plads til, at cyklisten, som endte i asfalten, kunne have kørt bag om taxien i stedet for at køre ind i den. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Taxichauffør gav cyklist skylden for sammenstød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Taxichauffør gav cyklist skylden for sammenstød

Roskilde - 23. februar 2020 kl. 07:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 71-årig taxivognmand fra Roskilde-området syntes ikke, det var hans skyld, at han en tirsdag i marts sidste år påkørte en cyklist, der befandt sig på cykelstien på Sankt Clara Vej.

Cyklisten kunne sagtens have undgået at køre ind i bilen, mente dens chauffør.

Uheldet skete i vådt føre i myldretiden lidt efter klokken 16, da cyklisten - en cirka 40-årig mand fra Svogerslev - havde passeret »Esso-rundkørslen« på Frederiksborgvej og fortsatte ad Sankt Clara Vej ned forbi Vikingeskibsmuseet.

Samtidig befandt den 71-årige sig bag rattet i sin Ford-bil, som var på vej ad Sankt Clara Vej i modsatte retning, og som han ville svinge til venstre mod Strandengen. Det gjorde han, men beklageligvis samtidig med, at cyklisten kom drønende.

Netop på dét sted går det ned ad for cyklister på vej væk fra rundkørslen, så cyklistens fart var pæn, mellem 20 og 30 kilometer i timen, og bilens chauffør erkendte, at han først opdagede cyklisten, da han havde påbegyndt sit sving, og bilens næse var en meters penge ind i den modsatrettede kørebane.

Men, sagde chaufføren, da han var i retten, han vurderede, at det ville være for risikabelt at afbryde svinget på grund af den modkørende biltrafik, og han var ikke i tvivl om, at han nok skulle nå at gøre svinget færdigt, før cyklisten kom.

Taxivognmanden forklarede også, at cyklisten ikke var opmærksom, at cyklisten accelererede, lige indtil han ramte bilen, og at der desuden var masser af plads til, at cyklisten kunne have kørt bag om bilen.

Cyklisten fik hjernerystelse og en flænge i læben ved sammenstødet, lige som han beskadigede en finger, som han den dag i dag ikke kan bukke, og at han skulle være skyld i sammenstødet, forekom ikke sandsynligt i rettens optik. Tværtimod hæftede retten sig ved, at chaufføren af Forden godt vidste, at føret var vådt, og at cyklisten kørte ned ad bakken.

Derfor burde han have taget højde for, at cyklisten kom hurtigt, og at bremseafstanden under de omstændigheder er længere. Det kostede vognmanden en bøde på 2500 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet.