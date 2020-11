Tavs om bortvisning af skoleleder

Det bekræfter Roskilde Kommune, efter DAGBLADET Roskilde har fået et tip om bortvisningen.

Da det er en personalesag, vil kommunen ikke give yderligere oplysninger om, hvad der ligger til grund for bortvisningen. Holger Petersen, kommunikationsansvarlig for skoleområdet, kan heller ikke sige præcis, hvornår bortvisningen er sket, men det er for ganske nylig.