Ayoe Paco Baré har en tatovørsalon i Containerstriben på Musicon. Hun er overrasket, men meget glad for snart at kunne åbne igen, for den var ikke gået meget længere. Foto: Kristian Jørgensen

Tatovør er glædeligt overrasket

- Jeg troede, at mit fag ville være et af de sidste til at åbne op, fordi vi er i så tæt kontakt med mennesker. Så det overrasker mig, at vi får lov at åbne som nogle af de første, men det er selvfølgelig positivt for mig. For ellers mister jeg simpelthen min butik, så lille og ny er den. Jeg havde nok maksimalt klaret to måneder endnu, siger Ayoe Paco Baré.