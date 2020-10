TV2s udenrigskorrespondent Rasmus Tantholdt (tv) og tv-fotografen Anders Bach er på turné for at promovere deres nye bog »Det vi så«. Torsdag bragte det dem til Roskilde, hvor de nåede at besøge begge Bog & Idé-butikker i byen. Her sidder de i butikken på Stændertorvet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Tantholdt på turné: Bare der ikke kommer for mange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tantholdt på turné: Bare der ikke kommer for mange

Roskilde - 02. oktober 2020 kl. 16:19 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er ikke let at promovere nye bogudgivelser for tiden. Det kan TV2s mangeårige udenrigskorrespondent Rasmus Tantholdt tale med om. Han har netop udgivet bogen »Det vi så« sammen med sin faste tv-fotograf Anders Bach, hvor de deler visuelle minder fra 15 års fælles rejser som udsendte til verdens brændpunkter.

Lige nu er de på en turné rundt til landets boghandlere og var torsdag i Roskilde, hvor de nåede at besøge begge Bog & Idé-butikker i byen. Først gik turen til Ro's Torv, og derefter sad de klar til at signere bøger og tale med læsere i butikken på Stændertorvet.

- Det er faktisk ikke alle butikker, som ville have os ud, siger Rasmus Tantholdt, som i promoveringen har skullet finde balancen mellem at nå ud til så mange læsere som muligt, samtidig med at man skal undgå, at der dukker for mange op.

- Vi endte med at holde bogreceptionen som en brunch, så folk kunne sidde ned og undgå at have mundbind på. Desuden skulle vi sikre os, at vi ikke blev mere end 50 personer, da vi sendte invitationer ud, så vi skulle gætte os frem til, hvor mange afbud vi kunne få, siger han.

Rasmus Tantholdt og Anders Bach har arbejdet sammen i 15 år som journalist og tv-fotograf. Foto: Per Christensen

Rasmus Tantholdt og Anders Bach har som nævnt arbejdet sammen i 15 år, og det er usædvanligt inden for journalistikkens verden.

- De kalder os »ægteparret«, griner Rasmus Tantholdt og giver sit bud på, hvorfor de har holdt sammen så længe.

- Vi har set hinanden i situationer, man normalt ikke kommer i, og har lært, hvordan vi reagerer, når vi er allermest presset. Det er ikke altid et kønt syn, så vi kender hinanden utrolig godt, siger han.

- Vi har også de samme faglige ambitioner, så det er ikke noget, vi kommer op at skændes om, siger Anders Bach.

Makkerparret blev ikke ligefrem bestormet af læsere under deres besøg i Roskilde, men fik dog solgt et eksemplar til DAGBLADETs fotograf.

- For os handler det lige så meget om at komme ud og møde boghandlerne. Det er i sidste ende dem, der skal sælge bøgerne, siger Rasmus Tantholdt.

»Det vi så« udgives af forlaget 28B.