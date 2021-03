Tanketorsk i burgerkryds

Han slap heldigt fra at krydse Københavnsvejs østgående vejbane, for der kom ingen trafik inde fra byen, men så gik den heller ikke længere, for fra motorvejssiden kom en 51-årig mand fra Roskilde kørende over for grønt, og han havde ingen mulighed for at nå at standse.