Tandpleje frygter et total kollaps

Det vil være kritisk for den kommunale tandpleje i Roskilde Kommune, hvis de bliver underlagt besparelser, advarer medarbejderne i et høringssvar. Tandplejen er fordelt på mange små klinikker og vil gerne samles, fordi det er svært at få driften af de mange klinikker til at hænge sammen. Både økonomisk og praktisk, da de få medarbejdere må løbe hurtigere, når der opstår sygdom. Skal de nu spare, kan de ramle helt.