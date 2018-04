Roskilde Festival Højskole tager mere og mere form, og byggeriet er så langt fremme, at det tirsdag var muligt at holde generalforsamling under eget tag på Musicon for første gang. Foto: Kristian Jørgensen

Talskvinde træder ud af festivalhøjskoles bestyrelse

Efter snart ni år i lånte lokaler kunne Roskilde Festival Højskole tirsdag afholde den første generalforsamling under eget tag på Musicon. Her valgte to af bestyrelsens medlemmer at give plads til nye kræfter, når skolen i det kommende år går fra opbygning til højskoledrift.

Det er to centrale skikkelser, der siger farvel i skikkelse af Lars Goldschmidt, konsulent og tidligere direktør i DI, samt Roskilde Festivals talskvinde Christina Bilde. Nye i højskolens bestyrelse er juridisk konsulent i Gymnasiefællesskabet Astrid Levin og Signe Brink Wehl, head of arts på Roskilde Festival.

Højskolens bestyrelse for perioden 2018/2019 er desuden: Folketingsmedlem og tidligere undervisningsminister Christine Antorini (formand), rektor for Roskilde Katedralskole Claus Niller (næstformand), formand for det Radikale Venstre og leder af Akademiet for Talentfulde unge Svend Thorhauge, tidligere direktør for Al-gruppen Peter Rasmussen, konsulent i DJØF og tidligere formand for Dansk Ungdoms Fællesråd Signe Bo, projektleder i Rub & Stub Sanne Stephansen samt Julia Hunt, konsulent i Ingerfair.