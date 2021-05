Se billedserie Den 29-årige cellist Josefine Opsahl er opvokset i Roskilde og Jyllinge og har lige modtaget Léonie Sonnings Talentpris på 100.000 kroner. Foto: Martin Mydtskov Rønne

Talentfuld cellist modtager stor nordisk talentpris

Roskilde - 11. maj 2021 kl. 15:54 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Der er ikke noget at sige til, hvis Josefine Opsahls cello og glæde smelter sammen til en musikalsk symbiose i disse dage. Forleden blev hendes musikalske evner nemlig hædret af folk fra branchen selv, idet hun fik overrakt Léonie Sonning-fondens Talentpris.

Josefine Opsahl bor i dag på Østerbro, men har boet hele sin barndom forskellige steder i Roskilde og Jyllinge.

Léonie Sonning musikpris er en af de helt store priser, som blandt andre Miles Davis og Sofia Gubaidulina tidligere har modtaget. Det er Sonning-fondens talentpris, som Josefine Opsahl er vinder af.

Det er en pris, som ansporer unge musikere i Norden til at fortsætte deres musikalske karrierevej, men det er ikke alle forundt at få prisen.

- Jeg er vanvittig beæret over at have vundet denne her pris. Det er en kæmpestor anerkendelse fra branchen og en blåstempling af mit arbejde. Prisen ansporer mig helt vildt til at fortsætte den musikalske retning, som jeg har gang i. Også selvom den ligger et stykke fra det, som folk forbinder med klassisk musik, siger Josefine Opsahl.

Advokatmail Måden, hvorpå Josefine Opsahl opdagede, at hun var nomineret, hører til de mere kuriøse. Hun sad til prøve, da hun i en pause tjekkede sin e-mail. Her lå der en mail fra et advokatfirma.

- Da jeg så den mail, tænkte jeg »åh, åh, hvad sker der lige her,« men det var heldigvis bare advokatfirmaet, som skrev, at Léonie Sonning-fonden havde udvalgt mig til et legat for mit musikalske talent, fortæller hun.

Prisen var dog ikke Josefines endnu. For at vinde prisen skulle hun beskrive i en ansøgning, hvad hun ville bruge legatet til, og hvordan det kunne booste hendes karriere. Det gav mange grundige tanker julen over, men ansøgningen blev sendt af sted, og prisen kom i hus, så det hele endte lykkeligt i sidste ende.

Opvokset med musik Josefine Opsahls musikalske ophav falder ikke langt fra stammen. Hendes mor er Trine Opsahl, der ligesom datteren spiller klassisk musik og underviser i harpe. Med andre ord var barndomshjemmene i Roskilde spækket med musik, hvor Josefine som lille pige tidligt startede med at spille musik.

Først som violinst, inden hun skiftede til cello og slagtøj. Netop celloens varme råstyrke og dybe klang fangede Josefine, som siden har dannet den musikalske grundsten for hende. Det er altid celloen, hun vender tilbage til, når hun skal søge inspiration,

Grundet coronavirussen har mange musikalske arrangementer været udskudt eller helt aflyst. Josefine har selv fået mange koncerter aflyst eller rykket, men nu lysner det, og cellisten forventer at se ind i en sommer med fuld smæk på.

Hun savner at komme ud at performe foran et publikum. Sommeren byder på mange koncerter i Sverige og rundt om i Danmark.

Nyfortolker sit felt Mange musikere har drømme om at stå at spille på nogle af de ikoniske steder som Royal Albert Hall i London eller Apollo Theatre i New York. Disse drømme har den 29-årige roskildenser også, men det bliver ikke som en del af et stort symfoniorkester, som mange ellers forbinder klassisk musik med. Josefine vil en anden musikalsk vej end den traditionelle, som hun ellers er blevet skolet til.

Hun forholder sig til stoffet og celloen ved at fortolke den klassiske musik på en ny måde. Det gør hun selv ved at eksperimentere mere og benytter blandt andet en multieffektpedal, som modificerer den klassiske musik i en nytænkende retning.

- Mit håb er, at jeg kan slå mine folder på forskellige scener. Jeg skruer på den gamle æstetik, som jeg kombinerer med det nye. Jeg går til den klassiske genre, som den skal udvikle sig og følge med tiden, præcis som alle andre genre, gør det, forklarer Josefine Opsahl, som var på plakaten til de aflyste Roskilde Festival i både 2020 og 2021.

Vil indspille album I det hele taget er Josefine sin egen. Hun samarbejder med designere, koreografer og optræder på festivaler. Noget som mange vil tænke, lægger langt fra den klassiske musikscene, men det er der en bagtanke med.

- Det er målet for mig at hive nogle festivalgæster ind i koncertsalene til klassisk musik, når de har opdaget, hvor smukt det kan være. Jeg anser det klart, som værende muligt at kunne spille begge steder, siger hun.

I dag lever Josefine af sin musik, hvor hun også komponerer kammeroperaer med mere.

Med prisen følger 100.000 kroner. Penge, som Josefine Opsahl vil bruge på at indspille et debutsoloalbum og investere i et klaver samt studiemikrofon.