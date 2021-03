Se billedserie Afdelingsleder Mette Bach Glitzky fra landinspektørfirmaet L34 styrer opmålingsarbejdet til udstykningen af Sankt Hans.

Tager mål på Sankt Hans

Roskilde - 29. marts 2021 kl. 06:23

Roskilde Kommune, der har købt den vestlige del af Sankt Hans, er i gang med at få opmålt og udstykket arealet, så grundene kan sælges til boligbyggeri. Planen er, at der skal være cirka 400 nye boliger i området. Målet er, at de nye boliger skal være økonomisk opnåelige for både gamle og unge og folk på alle indkomstniveauer.

Opmålingsarbejdet bliver varetaget af landinspektørfirmaet LE34s afdeling i Roskilde, og det er afdelingsleder Mette Bach Glitzky, der styrer opmålingsarbejdet.

- Det er superspændende for vores medarbejdere, der bor i byen, at hjælpe med udviklingen af deres eget nærområde, fortæller hun.

- Ligeledes er det som virksomhed dejligt at kunne bidrage med vores store erfaring med ejendoms- og byudvikling i vores egen baghave.

- Jeg er meget stolt over, at vi som lokalt firma er med i så markant et byudviklingsprojekt.

Sankt Hans området har i forvejen mange kvaliteter som fjordlandskab og park, og hospitalets bevaringsværdige bygninger skal danne ramme for såvel erhvervsliv som diverse aktiviteter.

De bevaringsværdige bygninger og sjælen i området er ifølge den lokale landinspektør med til at gøre det til et meget anderledes byudviklingsprojekt.

- Det bliver en speciel og særlig stemning for beboerne at flytte ind i en nybygget bolig, hvor der allerede er sjæl, høje træer og smuk bevaringsværdig arkitektur, siger Mette Bach Glitzky.

Allerede i 2016 begyndte LE34 med at udstykke det tidligere Sankt Hans Hospital for Region Hovedstaden og har derigennem opnået et stort kendskab og godt grundlag for yderligere arbejde på stedet.