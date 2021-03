Tag på lærerig bamsejagt i parken

Måske har du for nyligt gået en tur gennem Folkeparken i Roskilde og undret dig over, at en lille bamse sidder i græsset og kigger på de forbipasserende.

Den er pakket godt ind i plastik for at undgå at blive gennemblødt, og så har den lige et par spørgsmål til de forbipasserende børn, der mangler et svar.