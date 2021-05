Hvis man savner Roskilde Festival, har Ragnarock fået lavet en gådejagt, der foregår i området omkring festivalpladsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Tag på gådejagt på festivalpladsen

Roskilde - 13. maj 2021 kl. 18:36 Kontakt redaktionen

Roskilde Festival er aflyst (igen), men hvis man savner festivalstemningen, er der Ragnarocks nye udstilling »Smattens magi - 50 års aftryk af Roskilde Festival«.

Som et nyt tiltag har museet tilføjet gådejagten »Er I der Roskilde? - Ragnarock Mystery Walk«, hvor man kan gå på opdagelse på Dyrskuepladsen. Det er gådedesign-firmaet HV?M, der har udviklet gådejagten for Ragnarock.

- Da vi begyndte at konceptudvikle på hele udstillingen, tænkte vi på, hvordan vi kunne aktivere festivalpladsen. Med gådejagten udvider vi udstillingsrummet ved at inddrage pladsen - og det er jo fedt at kunne fortælle et stykke kulturhistorie på stedet, hvor det skete, siger projektchef på Ragnarock, Sebastian Gyrst-Longsig Christensen.

Gådejagten går ud på, at et hold bestående af familie, kollegaer eller venner skal hjælpes ad med at løse en række festival-relaterede gåder. Ved for eksempel at stemme om, hvem der spiller den bedste luftguitar, eller ved at sende rockmoves til hinanden, så man sammen finder frem til den helt særlige Roskilde Festival-ånd.

Jagten begynder på Ragnarock og varer omkring to timer og er for to til seks spillere fra 10 år og op. Det koster 50 kroner per person, og der betales et depositum på 200 kroner for spilkittet. Gådejagten kan spilles tirsdag-søndag klokken 10.30-16.30. Billetter bookes via Billetto.

