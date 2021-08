To unge mænd har svært ved at forstå, at grov vold ikke er løsningen.

Tævede mand med støtteben, tog i retten til anden sag om grov vold og blev derefter anholdt

To unge mænd på 18 og 19 år fra Roskilde har tydeligvis ikke forstået, at grov vold er en dårlig ide. Torsdag brugte de på at få afgjort en sag, hvor de var tiltalt for at have begået grov vold. Da de trådte ud fra retslokalet blev de anholdt til en ny sag om grov vold, som de havde begået torsdag aften.