Se billedserie Sådan ser det aktuelle forslag til lokalplan ud fra oven. Rækkehusene i den sydlige del af området vejbetjenes fra Nyborgvej, resten af området kommer man ind i fra Frederiksborgvej, der løber til venstre.

Tættere byggeri, men stadig park på højskolegrund

Roskilde - 16. september 2020 kl. 08:04 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til nogle udviklingsprojekter er tilløbet længere end til andre - og for den gamle Roskilde Højskole i Himmelev har det været usædvanligt langt.

Nu er processen nået til, at et forslag til lokalplan er sendt i høring, og der var kommunen allerede i 2007. Dengang handlede det om lokalplan 507, og den blev vedtaget og ligger helt og klar til at blive brugt - og det er netop det, der viste sig at være problemet med den: Den er aldrig blevet udnyttet.

Indholdet i den var resultatet af et politisk kompromis, som ingen ganske enkelt har villet bruge til noget, så efter megen forudgående debat er der under stor bevågenhed blevet lavet et forslag til en ny lokalplan på baggrund af et projekt, som er udarbejdet af områdets ny ejer, Thomas Gjørup, der købte ejendommen af Pensam i oktober 2017.

Tættere byggeri I forhold til den eksisterende lokalplan er den allerstørste forskel i forslaget til den ny lokalplan - nummer 676 - formentlig bebyggelsesprocenten. Den hæves fra 25 til 34.

De kommende boliger vil hovedsageligt blive etableret i fire firetagers punkthuse på »sletten« bag den gamle højskoles hovedbygning og i rækkehuse i planområdets sydlige del. I højhusene kommer 64 boliger, i rækkehusene omkring 50. Derudover er der udsigt til, at det stærkt skrånende areal ned mod Frederiksborgvej bliver bebygget med terrassehuse med 32 boliger, lige som der bliver fire byggegrunde på sydsiden af alleen. På disse grunde må der ikke bygges huse større end 250 kvadratmeter.

Parkoplevelse Størstedelen af det samlede parkeringsbehov bliver dækket af underjordiske parkeringspladser.

Hovedbygningen indgår også i lokalplanforslaget. Den skal bevares, og en del af den skal blive til medborgerhus - men den del er der allerede taget forskud på, idet hovedbygningen er blevet solgt fra og er ved at blive gennemgribende renoveret af den ny ejer.

Lokalplanforslaget nævner i øvrigt, at de nye boliger skal indpasses, så de ligger naturligt i området og ikke kommer til at virke dominerende i forhold til højskolebygningen, og samlet set skal parkoplevelsen bevares, idet den nuværende beplantning bevares og suppleres med ny.

To veje ind og ud Ud over byggehøjder og bebyggelsesprocent har trafikafviklingen givet anledning til en del bekymring. Lokalplanforslaget opererer med to adgangsveje, men de bliver ikke forbundet med hinanden, hvilket betyder, at der ikke bliver nogen gennemkørsel i området.

Trafikken til samtlige rækkehuse kommer til at finde sted ad Nyborgvej, og hvis man skal køre til andre dele af området, fx punkthusene, skal man køre ind fra Frederiksborgvej. Det bliver et krav, at der skal laves en venstresvingsbane på Frederiksborgvej, som kan benyttes af bilister, der kommer nordfra, lige som der skal anlægges en helle på midten af vejen.

For trafik fra Thomas Bredsdorffs Allé og ud på Frederiksborgvej forventes det, at venstresving bliver tilladt, idet kommunen umiddelbart vurderer, at oversigtsforholdene er tilfredsstillende, og at afstanden til bakken og svinget på Frederiksborgvej umiddelbart nord for Thomas Bredsdorffs Allé er tilstrækkelig stor til, at venstresving kan foretages sikkert. Selve Thomas Bredsdorffs Allé bliver udvidet og forsynet med en grøn midterrabat.

Der holdes borgermøde om forslaget til lokalplan 676 onsdag den 4. november.

