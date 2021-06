Se billedserie 13-årige Anker Johansen har været rundt i Vikingeskibshallen i selskab med den nye lydguide. Han er tilfreds med det han får at vide om skibene i guiden. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Tænk hvis de kunne tale: Vikingeskibsmuseet har fået en ny lydguide om skibenes historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tænk hvis de kunne tale: Vikingeskibsmuseet har fået en ny lydguide om skibenes historie

Roskilde - 04. juni 2021 kl. 09:37 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Når man står i Vikingeskibshallen og ser på resterne af de fem skibe i hallen, er det let at sende tankerne i retning af ønsket: Tænk hvis de kunne tale, de må have været med til mange spændende historier.

Skibene kan selvfølgelig ikke tale, men alligevel har de fået en slags mæle med Vikingeskibsmuseets nye lydguide.

- Vi har prøvet at gøre fortællingen levende ved at koble lyde og fortællinger sammen med de rå fakta om skibene, siger Jacob Nyborg Andreassen, der er museets teamleder for aktiviteterne.

- Det sker via app'en Useeum, man kan hente til sin telefon eller tablet, hvor vi har lagt historierne ind. Her er der tre versioner af historierne, en for børn, en for voksne og en for de ekstra videbegærlige.

- Historierne er tilrettelagte sådan, at en familie sagtens kan følges rundt i Vikingeskibshallen og høre hver sin historie, og snakke om, hvad man har fået at vide.

Fortællingerne er lavet sådan, at man ikke skal rende rundt med opmærksomheden på skærmen. Fra start bliver man ledt til at se på, hvad der er foran en.

Guiden er blevet prøvekørt at 13-årige Anker Johansen og 23-årige Lærke Søgård.

- Jeg har lyttet til alle børnehistorierne og selv om jeg kender en del til skibene i forvejen, så fik jeg noget nyt at vide, fortæller Anker Johansen.

Dramatiseringen og lydeffekterne, der er en del af historierne, har Lærke Søgård bidt mærke i.

- Jeg kan godt lide at historierne for børn og voksne følges ad, og det er godt med dramatiseringen, siger hun.

- Det skaber en historie om, hvordan det kunne have været, og man få sat gang i sin egen fortælling om skibene.

Vikingeskibsmuseet har brugt nogle af de erfaringer, der har været i forbindelse med corona-restriktionerne, hvor en stor del af den formidling, som museet giver, er sket udendørs.

- Vi har lavet en brugerundersøgelse, der viser, at når folk er inden for så har de brug mere formidling om skibene, end de infoskilte, der er ved skibene.

Jacob Nyborg Andreassen tilføjer:

- Med den nye lydguide er vi samtidig fri for at plastre hallen til med skilte og plakater.

Den nye lydguide bliver i fremover et supplement til de guidede rundvisninger på museet.

Pengene til den nye lydguide er blandt andet kommet via en donation på 80.000 kroner fra Vikingeskibsmuseets Venner. Lydguiden er på dansk og engelsk, men der er muligt at lave versioner på andre sprog. På Useeum app'en har Vikingeskibsmuseet også en krimigåde for børn. Her skal man være med til at forhindre et tyveri af en kostbar genstand fra museet. Begge tilbud er gratis at bruge, når man har løst billet til museet.