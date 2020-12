Se billedserie Bjarne Wimmer har fået moderne sole i sit solcenter i Ringstedgade. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Tænder solen for anden gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tænder solen for anden gang

Roskilde - 30. december 2020 kl. 06:45 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Bjarne Wimmer har en gang haft den guddommelige opgave at tænde solen, dog i miniformat og i Ringstedgade. Nu er det sket igen samme sted med forretningen Sunshine i Ringstedgade 31E.

- Da den tidligere ejer af solcenteret gik konkurs med sin kæde, besluttede jeg mig for at overtage forretningen her i bygningen, fortæller Bjarne Wimmer.

- Han gik ikke konkurs på grund af solariet her, da det er en god forretning. Da jeg ejer bygningen, var det oplagt, at jeg igen gik ind i sol-branchen.

Bjarne Wimmer åbnede første gang sit solcenter i slutningen af 1990'erne samme sted som i dag og efterhånden blev det til flere. Men for seks år siden solgte han virksomheden.

- Mit nye center er meget forskelligt fra det jeg åbnede i 1990'erne. Dengang var det betjent, og i dag er der selvbetjening, siger Bjarne Wimmer.

- Solene er også nogle andre end dengang. I dag er de bedre og ikke så skrappe mod huden. Det er helt moderne sole af den bedste kvalitet.

Bjarne Wimmers Sunshine byder på 12 kabiner med sole, og der er tre slags at vælge i mellem. Betaling og bestilling sker via automater, men her regner han med at der sker ændringer i den nærmeste fremtid.

- Jeg skal have installeret et helt nyt betalingssystem, hvor det foregår over en app på telefonen. Det er, hvad mine kunder bruger og forventer i stedet for det gamle system, der er i dag, siger Bjarne Wimmer.

Sunshine i Ringstedgade er ligesom mange andre forretninger lukket mellem jul og nytår. Det er tidligst 4. januar, der bliver åbnet med de nuværende corona-restriktioner.