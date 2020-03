Tabt hønsehus skabte uheld

Af alle ting, der kan skabe et trafikuheld på motorvejen, hører et hønsehus til de mindre sandsynlige.

En 63-årig mand fra Køge beskrev over for politiet, at et hønsehus pludselig kom flyvende ud af det blå, og han kunne derfor ikke undgå at køre ind i det.

Skaderne blev dog temmelig begrænsede for den 63-årige kørte i en stor firhjulstrækker, som mejede hønsehuset ned, og han fik bremset uden at komme ud af kurs.