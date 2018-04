Tårnet på Hal 12 bliver stående i denne form, men vil blive flankeret af en træterrasse. Den kan også blive til gavn for de to madboder, der bliver naboer til skatehallen. Foto: Kristian Jørgensen

Tårn-skelet bliver stående

Roskilde - 19. april 2018 kl. 07:09 Af Kristian Jørgensen

Tårnet på Hal 12 i Roskildes Musicon-bydel har længe været faldefærdigt, men er nu pillet ned, så kun skelettet står tilbage.

Det ser måske ufærdigt ud, men den halvnøgne konstruktion bliver hverken revet helt ned eller genopbygget. Det er dels for at beholde det industrielle look på Musicon, hvor bygningen oprindeligt var den højeste i Unicons betonproduktion.

Økonomien spiller dog også ind. Nedrivningen er sket nu for at komme et påbud i forkøbet, men man har kun gjort, hvad der er nødvendigt for at få styr på sikkerheden.

- Det har absolut indgået, det med kun at gøre det højst nødvendige, men vi synes også, at tårnet udgør et ikon for bydelen og kan være noget karakteristisk med det åbne skelet, siger projektleder Gunilla Rasmussen fra Musiconsekretariatet.

Skateforeningen Hal 12 er de daglige brugere af den hal, tårnet hører til.

- Vi er glade for, at der er gjort noget ved tårnet, for det har været et issue i mange år, at det var faldefærdigt, så der skulle ske et eller andet, siger formand Bo Ejstrup.

Ved siden af tårnet bliver der anlagt en træterrasse, og der er et parkouranlæg på vej i Baglommen, som er aktivitetsområdet bag skatehallen.

Derudover flytter Musicons kebabbod og afrikanske madbod ned i området, fordi der skal bygges langs Rabalderstræde.