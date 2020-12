En 24-årig mand blev frifundet af Retten i Roskilde, hvor han var anklaget for at have stjålet spiritus fra en bar på Roskilde Festival i 2019. Foto: Thomas Olsen

Tågede billeder frikendte festivalgæst for tyveri

To kvinder, der var frivillige i baren, kunne bevidne tyveriet. De fortalte nogenlunde samstemmende, at en mand var kommet hen til baren, hvor han havde rakt ind og taget en flaske vodka, som han nægtede at aflevere igen. Kvinden bag baren appellerede til hans bedre jeg, men han endte med at hælde indholdet ud på jorden, hvorefter han raserede baren og tog et par flasker Råstoff med sig, inden han gik.