Freddy (th) bor i Roskilde-området og fik en god pris for sin Kay Bojesen-bjørn i »Hvem byder bedst« sidste år. Foto: Blu A/S

TV2-program slår stort vurderingstelt op i Byparken

Programmet »Hvem byder bedst«, som sendes på TV2 og TV2 Fri, kommer til Roskilde den 21.-22. august. Optagelserne foregår i Byparken, hvor der står vurderingseksperter klar til at vurdere genstande i et stort tv-telt. Efterfølgende får man chancen for at præsentere sin genstand for fem købere, der kommer med deres bud.