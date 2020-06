Sagen, hvor den 34-årige er anklaget for groft databedrageri, ventes afsluttet til august. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Syvcifret beløb omdirigeret til RUC'ers konto Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syvcifret beløb omdirigeret til RUC'ers konto

Roskilde - 08. juni 2020 kl. 12:43 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden februar har en 34-årig bachelor fra RUC siddet varetægtsfængslet i en sag om groft databedrageri.

Manden, der er af afrikansk afstamning, er tiltalt for sammen med en eller flere ukendte medgerningsmænd at have fremsendt falske fakturaer til udenlandske virksomheder, som handlede om danske virksomheders udenlandske forretningsforbindelser. Han nægter sig skyldig, men faktum er, at der i mindst fem tilfælde er gjort forsøg på at få de udenlandske virksomheder, som modtog fakturaer fra danske virksomheder, til at indbetale pengene på et andet kontonummer, end den ægte faktura lød på - og at denne konto var det, der blev kontrolleret af den 34-årige.

En finsk virksomhed betalte således en regning på 300.000 kroner i den tro, at de gik til deres danske leverandør. Det samme skete for et spansk firma, der overførte først 600.000 kroner og derefter 700.000 kroner til den 34-åriges konto.

Også en canadisk virksomhed fik i to omgange falske mails om at betale allerede fremsendte fakturaer til den 34-åriges firmakonto. Det blev opdaget tidsnok til, at betalingen ikke blev gennemført. Også Bestseller-koncernen opdagede i tide, at det var et fupnummer, da en af firmaets chefer bad om at få sin løn udbetalt til et nyt kontonummer. Mailen var falsk, og chefen kendte intet til den.