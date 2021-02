Der er faldet dom i sagen, hvor en 15-årig dreng blev overfaldet i flere omgange af en gruppe jævnaldrende drenge ved Roskilde Station. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Syv unge dømt for gruppeoverfald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv unge dømt for gruppeoverfald

Roskilde - 28. februar 2021 kl. 01:05 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Syv unge er ved Retten i Roskilde blevet dømt for et overfald på en dengang 15-årig dreng ved Roskilde Station. Overfaldet skete den 31. januar 2020, hvor den 15-årige blev slået og sparket i maven og i hovedet over flere omgange af en flok jævnaldrende drenge, som i dag er mellem 16 og 17 år.

Retten i Roskilde har dømt fem af de unge mænd seks måneders ubetinget fængsel, da de er blevet fundet skyldig i fuldt omfang, mens de to sidste kun blev delvist dømt og fik en dom på 60 dages betinget fængsel. Dommen er blevet anket til Østre Landsret.

I retten forklarede den 15-årige, hvordan han var blevet antastet af nogle af drengene fra gruppen, som bestod af 10 personer. To af drengene var under den kriminelle lavalder, mens det ikke lykkedes politiet at identificere den sidste, så derfor var det kun syv, der blev stillet for retten.

De startede med at slå og sparke ham foran busholdepladsen, inden de trak ham med til Hersegade, hvor han blev skubbet omkuld og fik flere slag og spark. Det lykkedes ham at komme på benene og flygte, men han blev indhentet igen ved parkeringspladsen i Jernbanegade foran stationen, hvor han blev udsat for mere vold, indtil politiet ankom efter at være blevet tilkaldt.

Ifølge anklageren stod overfaldet på i sammenlagt 20 minutter, og blandt bevismaterialet var en video, som en af de dømte havde optaget under forløbet. Oprindelig skulle der have været afsagt dom før jul, men det blev forsinket af corona-relaterede årsager, så derfor foreligger dommen først nu.

I mellemtiden har to af de tiltalte fra sagen været fremstillet i grundlovsforhør i forbindelse med en anden sag, hvor fire unge mænd blev varetægtsfængslet for at have overfaldet og røvet en 18-årig mand, som den 15. december 2020 blev trukket ud af bus 600S ved Risø og gennembanket, hvorefter han fik taget sin jakke, hættetrøje, sko og mobiltelefon.

relaterede artikler