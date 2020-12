Se billedserie Det hører til sjældenhederne at hele syv naboer møder op for at ville tale med pressen når der er tale om måske kommende nybyggeri af boliger. Men naboerne på begge sider af Klosterengen 137 er bekymrede over det projekt de indtil nu har set. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Syv naboer ville tale med avisen om frygt for byggeri: Vi vil ikke køres over

Roskilde - 03. december 2020 kl. 06:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der kom en, der kom to, der kom tre. Der kom faktisk syv naboer, da DAGBLADET blev inviteret på snak med bekymrede naboer til den ejendom på Klosterengen, som er udset til at kunne blive konverteret fra en ikke alt for charmerende erhvervsbygning til boliger.

Men naboerne frygter at projektet bliver en kæmpe klods, som helt vil ændre områdets karakter, og så synes de i høj grad, at kommunen tænker kreativt, når der - måske - gives tilladelse. - Kommunen har lige lavet en kommuneplan, som slår fast, at der ikke må bygges over 40 procent på et areal. Nu foreslår de så, at vores lokalplanområde og lokalplanen for Jernstøberiet bliver set som et hele med Klosterengen 137. Vores område er bebygget med 30 procent. Jernstøberiet med 30 procent, så skal der ikke så meget fantasi til at forestille sig, hvor mange procent, der må bygges på den nuværende erhvervsgrund. Det ønsker vi simpelthen ikke, siger Ingmar Jørgensen, som bor op ad erhvervsgrunden.

Fra 40 til 55

Han har selv regnet på tingene og er kommet frem til, at hvis området som helhed skal leve op til, at der bygges 40 procent, så vil erhvervsgrunden, der indgår i byggeprojektet, kunne få en bebyggelsesprocent i omegnen af 55 - langt over, hvad kommunen for få måneder siden fastsatte som maksimum i kommuneplanen.

- Det prøvede investor og forvaltningen at arbejde med at få vedtaget, og det gjorde mig faktisk vred, siger Ingmar Jørgensen.

- På den anden side af engen, i Himmelev Have, er der bygget 38 procent, og det er særdeles tæt, siger Ingmar Jørgensen.

Naboerne undrer sig også over, at man vil lægge det grønne areal og parkering ind på midten af grunden og bygge i flere etager ude i kanten af grunden, af tæt på skel. Det virker helt forkert, mener de.

- Vi forstår, at kommunen meget gerne vil samarbejde. Det samarbejde glæder vi os rigtig meget til, for vi vil gerne være med i tilblivelsen af det her, siger Anna Jørgensen, som bor på den anden side af erhvervsgrunden i Jernstøberiet.

Naboerne har været rundt i området for at finde byggerier, som ligner det, der er foreslået.

- På Svanevej er det fx fastsat, at der skal laves en grøn bevoksning i en bredde på tre en halv meter fra skel. Vi skulle selv plante mod skel i vores lokalplan. Man kunne vel stille det samme krav i nabolokalplanen, siger Ingmar Jørgensen.

Udsigt

Naboerne kan godt se, hvorfor en investor vil i højden på grunden. Med tre etager får lejlighederne på toppen ifølge dem udsigt til Roskilde Fjord.

- Vi er glade for, at nogle af politikerne sagde stop. Da vi så tegningerne, var arealet helt plant med hældning ud mod det grønne areal, men hældningen ned mod os var helt væk. Hvordan kan det virke realistisk? spørger Helene Humble, en tredje af beboerne.

I det første udspil var der planlagt 76 boliger på Klosterengen 137. De skulle have størrelser fra 65 til 120 kvadratmeter.