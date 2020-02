Syv kaniner aflivet akut i stor dyreværnssag

Kaninerne bærer præg af, at de ikke har fået den pleje, de skulle have. Hankaniner er meget territoriale, og hvis de ikke har plads nok, bider de andre kaniner.

- Da vi finder dem, så går de mange sammen i store bokse, siger Yvonne Johansen og påpeger, at på den måde er kaniner hurtige til at lave flere kaniner.

Dyrenes Beskyttelse ved ikke, hvor mange kaniner der var oprindelig. Yvonne Johansen vurderer, at der formentlig har været 10-15 stykker, som så har fået unger. Der er umiddelbart ingen mindre unger blandt kaninerne, men Dyrenes Beskyttelse forventer, at der er drægtige hunner mellem kaninerne.

I første omgang arbejder internatets medarbejdere med at få et overblik over kaninerne og deres skader. Mange af kaninerne har dårlige tænder, en del har sår, og der er klør, som er for lange. Derudover bliver kaninerne sorteret i køn, så formeringen bliver stoppet.