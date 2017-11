Synkronsvømmestævne: Vandfast makeup og husblas i håret

Klubben har fornylig oprettet et synkronsvømmehold, og det er anledningen til, at der nu bliver holdt stævne.

De har også vandfast makeup på, og nogle af pigerne rækker mobilen frem og bruger den som spejl. Bare for lige at tjekke, om alt er, som det skal være.

Ved vandkanten laver hun en opstilning et kort øjeblik, inden hun springer i vandet. Her bevæger hun sig til musikken, og hun skifter mellem at have arme eller ben over vandet.