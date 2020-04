En mand i en sort bil (ikke taxaen på billedet) stoppede pludselig op på Dommervænget, hvor han begyndte at masturbere, mens han kiggede på to piger. Foto: Christian Mikkelsen

Synet af to piger fik mand til at standse bilen og masturbere

To piger på 14 og 15 år lod sig ikke overvælde af skræk, men meldte det selv til politiet i en ruf, da de fredag aften blev forulempet af en mand på Dommervænget.

Manden standsede sin bil efter at være kørt forbi pigerne ved et busstoppested, hvorefter pigerne hørte nogle mærkelige støn inde fra bilen. De kunne så se, at han sad med bukserne nede og masturberede, mens han gloede på dem.