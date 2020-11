Roskilde Kommune satte Skou Gruppen fra bestillingen som tømrerentreprenør på byggeriet af den nye svømmehal. Skou Gruppen er siden gået til voldgiftnævnet for Byggeri og Anlæg for at få vurderet 10 punkter og har fået medhold i ni af dem. Foto: Kenn Thomsen

Syn og skøn på svømmehallen rejste mange flag

Loftforskalling - ikke i overensstemmelse med sædvanligvis god projekteringsskik. Dykker - egner sig ikke til fastgørelse af trælameller i en svømmehal. De vil heller ikke kunne opnå en levetid på 50 år. Trælister - disse materialer skønnes ikke egnet til at blive anvendt i en svømmehal. De er ikke i overensstemmelse med god projekteringsskik og overholder ikke Dansk Standard 477. Såfremt porrebetonvægge skulle males forinden opsætning af trælameller, er det ikke i overensstemmelse med god håndværksmæssig skik at opsætte trælameller, inden porrebetonvæggene er blevet malet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her