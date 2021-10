Partiernes lokale spidskandidater fra Roskilde til det kommende regionsvalg skal svare på to centrale spørgsmål fra Sygehusgruppen om fremtiden for Roskilde Sygehus. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Sygehusgruppen spørger kandidater om:Fremtiden for Roskilde Sygehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygehusgruppen spørger kandidater om:Fremtiden for Roskilde Sygehus

Roskilde - 01. oktober 2021 kl. 06:11 Kontakt redaktionen

Op til regionsvalget den 16. november stiller Roskildes Sygehusgruppe to vigtige spørgsmål om fremtiden for det lokale hospital til alle partiernes lokale spidskandidater.

Baggrunden er, at i 2026 ventes det nye Universitetshospital Sjælland i Køge indviet.

Samtidig vil den del af Universitetshospitalet, der nu udgøres af Roskilde Sygehus, stort set have fået sine nuværende funktioner overført til dertil.

Sygehusgruppen i Roskilde har, siden de nuværende sygehusplaner blev igangsat for 15 år siden, arbejdet for to vigtige mål:

- At sikre den bedst mulige sygehusbetjening for de godt 100.000 mennesker, der bor i Roskilde-området, herunder en lægebemandet døgnåben skadestue samt en optimal sygehusbetjening i regionen.

De to mål er tæt forbundne.

Roskilde Sygehus kan nemlig fungere som en nødvendig buffer, hvis besparelser eller hjemtagning af patienter giver for lidt plads i Køge. En simpel beregning viser, at der efter reformen vil være mindre sengekapacitet i regionen end i dag.

Samtidig vil Roskilde komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens samarbejde mellem familielægen og sygehusvæsnet, for udredning af patienter, for ambulante behandlinger og for udslusning fra sygehusene.

Sidst men ikke mindst er Roskilde sammen med Køge de mest attraktive adresser, når det gælder om at tiltrække kvalificeret sundhedspersonale til regionen.

Nu bliver det kommende valg til Sjællands Regionsråd afgørende for den endelige plan om fremtiden for Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Derfor har Sygehusgruppen, i samarbejde med Roskilde Avis, stillet to vigtige spørgsmål til den lokale topkandidat fra de forskellige partier. Så får vælgerne i vores område det grundlag at vælge ud fra.

På sygehusgruppens vegne

Paul Bundgaard Frank Birkebæk

Spørgsmål til politikerne: - Region Sjælland skal efter valget udarbejde og vedtage den endelige plan for den del af Sjællands Universitetshospital, der ligger i Roskilde med de fremtidige opgaver

- I den nugældende Sygehusplan fra 2010 fremgår det, at Region Sjælland ønsker at hjemtage størsteparten af de patienter, som nu behandles på sygehuse uden for regionen.

- Debatten i dagspressen har på det seneste vist, at regionerne kan imødese kapacitetsproblemer pga. økonomiske problemer og efterfølgende besparelser på de nye 'supersygehuse' .

- Den igangværende corona- pandemi har vist, at sygehusvæsenet hurtigt kan udfordres på kapacitet og beredskab med øgede krav til omstilling.

-Samtidig skal sygehusvæsenetl i fremtiden klare en voksende ældrebefolkning med et øget behov for sygehusbehandling.

-Roskilde-området er et af Region Sjællands tættest befolkede områder, der i øjeblikket ikke har egen akutbetjening men dog en lægedøgnbemandet skadestue.

Spørgsmål 1: Er kapaciteten på det fremtidge hospital i Køge tilstrækkelig, eller bør man også inddrage Roskilde Sygehus i løsningen af opgaverne.

Spørgsmål 2: Skal skadestuen i Roskilde, hvor der nu er læger hele døgnet, inddrages i akutbehandlingen af den lokale befolkning. Dvs. at ambulancerne i fremtiden også kan køre hertil, hvilket de i dag har forbud imod.