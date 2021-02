Med beslutningen om at sikre plads til senge på Roskilde Sygehus i fremtiden, har Sjælands Regionsråd gennemført en nødvendig tilpasning af sygehusplanen, mener Roskildes Sygehusgruppe. (Foto: Jan Partoft)

Sygehusgruppen glæder sig: Godt med senge i Roskilde

Roskilde - 10. februar 2021 kl. 06:19 Kontakt redaktionen

Corona-pandemien har ikke mindst udfordret sundhedsområdet, og frygten for overbelastning af akutte funktioner på sygehusene har været- og er stadig overhængende. Frontpersonalet på sygehusene har ydet en imponerende indsats, men der er også grænser for, hvor længe de kan holde til et så ekstraordinært pres.

Håbet er, at de nyligt startede vaccinationer vil føre os nærmere en mere normal hverdag igen. Men pandemien har vist os, hvor tæt vi har været på at passere et kritisk niveau med overbelastede funktioner og personale på sygehusene, og hvor skrøbeligt også sundhedsvæsenet er, når det uforudsigelige bliver virkeligheden.

Det må uvægerligt påvirke beslutningstagerne på sundhedsområdet, og betyde, at de må stille ændrede krav til behandlingskapacitet og omstillingsparathed. De nu indhøstede erfaringer må og skal bruges til at indrette vores sundhedsvæsen, så det er bedre rustet ved gentagelser.

Region Sjælland er i fuld gang med at implementere "Sygehusplan 2010" med oprettelsen af supersygehuset i Køge, der forventes endeligt ibrugtaget i 2024, samt tre andre akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F.

Bedre brug af Roskilde

Samtidig har regionsrådet vedtaget, at Roskilde Sygehus skal bibeholdes som en del af Sjællands Universitetshospital således, at der også i fremtiden skal være afdelinger i både Køge og Roskilde, Som bekendt var der ikke i den oprindelige sygehusplan sengeafdelinger i Roskilde.

I Sygehusgruppen har vi haft svært ved at forstå, at Region Sjælland fastholdt, at der med sygehusplanens implementering i 2024 ville være tilstrækkelig behandlings og -sengekapacitet, når man samtidig ønsker at hjemtage patienter, der på nuværende tidspunkt behandles på sygehuse uden for regionen.

Vi kan derfor med tilfredshed konstatere, at Region Sjælland har revurderet planerne for udnyttelsen af Roskilde Sygehus, så man nu fastholder yderligere kvadratmeter som bufferkapacitet til nuværende behandlings og- sengeafsnit.

Det er også med tilfredshed, at vi kan konstatere, at der er en frugtbar dialog mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland, som ser ud til at resultere i det, der ligner en fornuftig plan for udnyttelsen af overskydende arealer på sygehusgrunden.

Overgang fra sygehus til praksis

Der er 2 afgørende elementer i den moderniserede plan.

For det første har regionen fastholdt, at Sjællands Universitetshospital er én enhed, beliggende på 2 matrikler i henholdsvis Køge og Roskilde. Det betyder, at man nu uden strukturændringer kan løse de kapacitetsproblemer, der måtte komme i Køge ved at bibeholde sengekapacitet i Roskilde. Samtidig vil det også styrke skadestuefunktionen i Roskilde.

For det andet har Roskilde Kommune planer om at bruge dele af bygningsmassen til blandt andet efterbehandling og udslusning af patienter fra sygehusbehandling til kommunalt regi.

Der vil samtidig åbne sig mulighed for at praksissektoren kan etablere sig på sygehusgrunden, så overgange mellem sygehussektoren og praksissektoren lettes.

Mere robust plan

Pandemien har på mange måder påvirket vores opfattelse af sundhedsvæsenets fremtid. Forestillingen om et nedgraderet og sengeløst Roskilde Sygehus har vist sig at være urealistisk, for det er blevet tydeligt, at samtidig med at man specialiserer og rationaliserer behandlingen af sygdomme, så vil pludseligt opståede og uforudsete sygdomsudbrud, som den nuværende pandemi, stille ekstraordinært store krav til behandlingskapacitet, personale og omstilling.

Når normaliteten forhåbentlig snart er tilbage, kan vi glæde os over, at der er sket en nødvendig tilpasning af sygehusplanen i Region Sjælland, som med en fornuftig inddragelse af sygehuset i Roskilde i endnu højere grad vil betyde et forbedret og mere robust sundhedsvæsen i hele regionen.

Sygehusgruppen i Roskilde