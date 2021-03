Sygehusgruppen efter topmøde: Fin fremtid med nær sundhed

Se billedserie Roskilde Kommune forbereder nu et center for nær sundhed på den del af Roskilde Sygehus, som regionen ikke får brug for i fremtiden.

Roskilde - 17. marts 2021

- Set ud fra Roskilde-borgernes synspunkt tegner der sig en fin fremtid med at udvikle den nære sundhed, når kommunen vil skabe plads og rammer for en række andre funktioner ved siden af et fungerende sygehus, siger Paul Bundgaard fra Sygehusgruppen.

- På den måde kan vi få et effektivt samspil, hvor patienter udskrives fra hospitalet og kan efterbehandles på forskellig vis. Men samtidig kan praktiserende læger, speciallæger og andre typer af behandling, der placeres her, trække på sygehuset lige ved siden af.

Talsmanden for Roskilde Sygehusgruppe Paul Bundgaard er særdeles tilfreds efter et møde med repræsentanter for kommunen og de lokale Roskilde-medlemmer af Regionsrådet.

- Jeg vil godt rose Roskilde kommune med borgmester og kommunaldirektøren for deres tilgang til denne opgave. De er også indstillet på, at vi udnyttet denne enestående mulighed, efter at regionen vil afstå en del af området, men samtidig fortsætter med at drive hospital i den største del af de nuværende bygninger, forklarer Paul Bundgaard.

Byrødder og regionsråd Sammen med den tidligere chef for Roskilde Museum Frank Birkebæk repræsenterede han Sygehusgruppen ved mødet.

Fra Byrådet deltog det særlige udvalg, som skal arbejde med at sikre fremtiden sundhedsvæsen ved sygehuset. Det består af borgmester Tomas Breddam (S), Bent Jørgensen (V) og Tina Boel (SF).

Fra Sjællands Regionsråd deltog de fleste af repræsentanterne, der er valgt i Roskilde: Jorun Bech (S), Annemarie Knigge (S), Evan Lynnerup (V), Gitte Simoni (DF) og Anna Bondo (El).

Ny konference På mødet var der enighed om at indkalde til en større konference, hvor alle de parter, der kan være interesserede i at være med i det nye sundheds-center, får mulighed for at deltage.

Dvs. praktiserende læger, speciallæger, terapeuter indenfor forskellige områder og mulige operatører indenfor området. Lokale repræsentanter for vigtige patient-organisationer ventes også indbudt.

Her kan Roskilde kommune så samle ideer til, hvordan den del af grunden, som man nu skal købe af regionen, bør indrettes.

Paul Bundgaard er særdeles tilfreds med, hvordan udviklingen nu tegner sig omkring Roskilde Sygehus.

