Sygehus-ansatte i tusindvis søger hjælp til Sundhedsplatform

Roskilde - 16. april 2018 kl. 10:35 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen, der blev indført i Region Sjælland for knap fem måneder siden, får telefonerne til at gløde hos regionens it-afdeling.

Det forlyder, at der fra indførslen på sygehusene i Region Sjælland 25. november til udgangen af januar, har været cirka 15.000 opkald om måneden til regionens IT Help-desk.

It-direktør i Region Sjælland Per Buchwaldt bekræfter, at der umiddelbart efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen har været et markant antal opkald. Han oplyser, at niveauet nu ligger på 600-700 opkald ugentlig, hvor der i sidste uge af januar var cirka 1.000 opkald.

- Det samlede antal opkald er en vigtig indikator, men i hverdagen har vi i højere grad opmærksomheden rettet mod at monitorere, hvorvidt der er ventetid på at komme igennwm. Der er ventetider i »spidserne« og specielt for lægesekretærer, men det er blevet bedre, og vi nærmer os et acceptabelt niveau, siger Per Buchwaldt.

Det er knap to år siden, at Herlev og Gentofte Hospitaler, som de første fik Sundhedsplatformen indført, og kritikken er ikke stilnet af.

Et af de største problemer er, at Sundhedsplatformen ikke fungerer optimalt sammen med FMK (et Fælles Medicinkort), som blandt andet praktiserende læger bruger til at registrere patienternes medicin.

